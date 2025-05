Koning Charles en David Beckham bij tuin- en bloemenexpositie

Koning Charles, koningin Camilla en David Beckham hadden maandag een gezellig onderonsje bij de jaarlijkse RHS Chelsea Flower Show, een tuin- en bloemenexpositie in Londen. Op foto’s is te zien dat het koningspaar en de oud-voetballer elkaar lachend de hand schudden.

De voormalige Manchester United- en Real Madrid-speler was bij de tentoonstelling als ambassadeur van de liefdadigheidsinstelling King’s Foundation. Die rol vervult hij sinds een jaar. Beckham en het paar spraken elkaar bij de kraam van Highgrove Shop. Daar werden producten van Charles’ landgoed Highgrove Estate in Gloucestershire verkocht. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Tijdens de Flower Show werd een nieuwe bloem opgedragen aan prinses Catherine met de naam Catherine’s Rose. De roze bloem is gekweekt omdat Catherine, die vorig jaar werd behandeld voor kanker, zich eerder had uitgesproken over de helende kracht van de natuur. De opbrengst van de bloem gaat naar Royal Marsden Cancer Charity.