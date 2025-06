Koning Charles en Idris Elba werken samen aan documentaire

Koning Charles en acteur Idris Elba werken samen aan een nieuwe documentaire voor Netflix. Dat heeft de Britse tak van de streamingdienst vrijdag aangekondigd. De documentaire gaat over The King’s Trust, het goede doel van de Britse koning.

The King’s Trust, voorheen The Prince’s Trust, bestaat in 2026 vijftig jaar. Elba begon zelf zijn acteercarrière dankzij een beurs van de liefdadigheidsinstelling. “The King’s Trust gaf me een kans die mijn leven veranderde”, aldus Elba in een verklaring waar Deadline over schrijft. “Op een moment dat ik niet over de middelen beschikte om mijn ambities na te streven, boden ze echte, praktische steun – waaronder financiële hulp – die me hielp de eerste stappen te zetten om mijn carrière vooruit te helpen.”

De 52-jarige acteur zal samen met koning Charles verhalen vertellen over hoe de instelling levens heeft veranderd. De documentaire komt uit in de herfst van 2026.