Koning Charles en koningin Camilla reizen naar Canada

Koning Charles en koningin Camilla reizen later deze maand naar Canada. Het Britse koningspaar is aanwezig bij de officiële opening van het Canadese parlement, heeft Buckingham Palace vrijdag bekendgemaakt.

Het tweedaagse bezoek aan Ottawa staat gepland op 26 en 27 mei. Voor Charles zal het zijn twintigste officiële bezoek aan Canada worden, Camilla is toe aan haar vijfde. In mei 2022 waren ze er voor het laatst.

Het nieuws komt enkele dagen na de verkiezingswinst van de Canadese premier Mark Carney. In maart ontmoette de koning de nieuwe leider van Canada, dat onderdeel is van het Gemenebest.

De laatste keer dat een Britse vorst bij de opening van het parlement aanwezig was, is al bijna vijftig jaar geleden. Wijlen koningin Elizabeth was in 1977 de laatste.