Koning Charles en koningin-gemalin Camilla worden gekroond

Koning Charles en zijn vrouw koningin-gemalin Camilla worden zaterdag officieel gekroond. Dat gebeurt in Westminster Abbey in Londen, onder toeziend oog van royals en leiders van over de hele wereld.

De ceremonie in de Londense kerk start om 12.00 uur Nederlandse tijd. Daarvoor rijden Charles en Camilla in een optocht van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. Dat doen ze in de Diamond Jubilee State Coach. Het voertuig werd gemaakt voor de 80e verjaardag van koningin Elizabeth, maar liep zes jaar vertraging op en was daardoor bij het 60-jarig koningschap van Elizabeth pas af. De optocht gaat onder meer over The Mall en Parliament Square. Na de dienst nemen Charles en Camilla ongeveer dezelfde route terug, maar dan met de Gold State Coach.

Wereldleiders en royals reizen van over de hele wereld naar Londen voor de ceremonie. Onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Máxima, het Belgische koningspaar Filip en Mathilde, het Deense kroonprinselijke paar Frederik en Mary, de Noorse kroonprins Haakon met kroonprinses Mette-Marit en de Zweedse koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria en de Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw Kiko zijn aanwezig. De Deense koningin Margrethe is er niet bij: ze is herstellende van een rugoperatie. Ook prins Harry’s vrouw Meghan is er niet bij, zij blijft in Amerika bij hun kinderen.

Muziekstukken

Componisten als Andrew Lloyd Webber en Antonio Pappano hebben speciaal voor de dienst twaalf nieuwe muziekstukken gemaakt. Het orkest speelt zes daarvan nog voordat Charles en Camilla aankomen bij de abdij. De andere stukken zijn tijdens de ceremonie te horen.

De kroning is live te volgen bij de NOS en op NPO 1. In de studio praat presentator Jeroen Overbeek met voormalig Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit en royaltydeskundige Justine Marcella. Correspondent Fleur Launspach bericht vanuit Londen en koningshuisverslaggever Albert Bos staat bij Windsor Castle om de festiviteiten daar te verslaan. Aan het einde van de middag volgt een samenvatting met hoogtepunten van de dag.