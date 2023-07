Koning Charles gaat vanaf 2025 stuk meer verdienen

Koning Charles gaat vanaf 2025 een stuk meer verdienen. De toelage van de koninklijke familie zal naar verwachting stijgen van 86 miljoen pond (bijna 100 miljoen euro), naar 125 miljoen pond (zo’n 145 miljoen euro) in 2025. Dat meldt de Britse krant The Guardian op basis van door de Britse overheid gepubliceerde cijfers.

De toelage blijft volgend jaar onveranderd met 86,3 miljoen pond. In 2025 zal dit echter gaan stijgen met een geschatte 38,5 miljoen pond, schrijft The Guardian, waarmee de monarchie in totaal een jaarlijkse toelage krijgt van 124,8 miljoen pond. In 2026 zal dit 126 miljoen pond (bijna 146 miljoen euro) zijn.

De krant heeft contact opgenomen met Buckingham Palace en het ministerie van Financiën. Die “betwistten niet dat de overheidssubsidie de komende jaren naar verwachting aanzienlijk zal stijgen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën liet aan de krant weten: “De subsidie is sinds 2020 grotendeels ongewijzigd gebleven en deze tijdelijke verhoging dekt de rest van de renovatie van Buckingham Palace. We zullen de subsidie in 2026 opnieuw bekijken en verwachten deze in 2027 weer te verlagen.”