Koning Charles gebruikt bloemen uit eigen tuin voor staatsbanket

Koning Charles en koningin Camilla dineren woensdagavond tussen bloemen die uit hun eigen tuinen komen. Eerder op de dag ontving het Britse koningspaar de Nigeriaanse president Bola Tinubu, die in de avond een staatsbanket aangeboden krijgt. De tafel die voor het diner wordt gebruikt, is gedecoreerd met kleurrijke bloemen uit de tuinen van onder meer Buckingham Palace en Windsor Castle.

Het Britse hof heeft op Instagram een video gedeeld waarop te zien is dat Charles en Camilla een kijkje nemen bij de voorbereidingen van het banket. “De tafel is versierd met zorgvuldig geselecteerde seizoensbloemen en bladeren”, staat bij het filmpje. Bloemen die na het diner geen dienst meer doen, worden volgens het paleis aan Floral Angels geschonken. De liefdadigheidsinstelling, waarvan de koningin beschermvrouwe is, levert bloemen aan onder meer bejaardentehuizen, opvangcentra en hospices.

Het eerste Nigeriaanse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 37 jaar begon woensdagochtend met een ceremoniële ontvangst, waarbij ook prins William en zijn vrouw Catherine aanwezig waren. In de avond houden beide staatshoofden een toespraak. Het staatsbezoek duurt nog tot en met donderdag.