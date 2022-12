Koning Charles geeft eerste kersttoespraak als vorst

Koning Charles geeft op eerste kerstdag zijn eerste kersttoespraak als vorst. Hij neemt het stokje over van koningin Elizabeth, die het zo’n zeventig jaar lang heeft gedaan. Zij overleed in september op 96-jarige leeftijd.

De boodschap van de koning is om 16.00 uur Nederlandse tijd te zien bij de BBC. De onderwerpen worden vooraf niet bekendgemaakt, maar Britse media verwachten dat in ieder geval het overlijden van zijn moeder, de oorlog in Oekraïne en het opstappen van premier Liz Truss aan bod komen.

Het is de eerste keer in zeventig jaar dat een man de traditionele kersttoespraak voordraagt. Charles is de eerste koning die de toespraak op tv houdt. Koning George VI, de vader van koningin Elizabeth, las zijn kerstverhaal altijd voor op de radio. Met de feestdagen in 1957 was Elizabeth voor het eerst op televisie te zien.

Het is de tweede keer sinds het overlijden van zijn moeder dat Charles het Britse volk direct toespreekt. De eerste keer dat hij dat deed was vrijwel direct na haar overlijden.