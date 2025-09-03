Koning Charles geeft gezondheidsupdate: het gaat niet slecht

Koning Charles heeft woensdag tijdens een bezoek aan een nieuw ziekenhuis in Birmingham een kleine gezondheidsupdate gegeven. De Britse monarch, die aan kanker lijdt, stelde in een gesprek met een andere kankerpatiënt dat het “niet slecht” met hem ging. De 76-jarige Charles gaf dat antwoord nadat hem was gezegd dat het “fijn is om te zien dat u goed herstelt”.

De koning grapte volgens Britse media in een ander gesprek over zijn eigen gezondheid door te zeggen dat op latere leeftijd niet alles even goed meer werkt. Een 85-jarige vrouw had hem namelijk verteld dat ze “aan het verslijten” was. “Tja, dat is het verschrikkelijke, zoals ik zelf al merk, onderdelen werken niet meer zo goed zodra je de 70 gepasseerd bent, hè?”, lachte hij.

Bij Charles werd in februari 2024 een niet nader gespecificeerde vorm van kanker vastgesteld. Hoewel hij nog behandelingen ondergaat, is hij wel weer aan het werk.