Koning Charles geeft kersttoespraak vanuit Westminster Abbey

De kersttoespraak van koning Charles is dit jaar opgenomen in Westminster Abbey in Londen, melden Britse media. Volgens de BBC spreekt de koning naar verwachting over “de pelgrimstocht” van het leven.

De locatie voor de kersttoespraak lijkt bewust gekozen. Westminster Abbey is een belangrijke kerk voor pelgrimage. “Elk jaar bezoeken pelgrims Westminster Abbey om het leven en de erfenis van Eduard de Belijder te herdenken, wiens heiligdom in het hart van de abdij ligt”, aldus Westminster Abbey.

Het is de tweede keer dat Charles zijn kersttoespraak geeft buiten een koninklijke residentie. Vorig jaar werd de toespraak opgenomen in de Fitzrovia Chapel in Londen. Die locatie had een symbolische betekenis. De kapel was vroeger onderdeel van een ziekenhuis. In zijn kersttoespraak vorig jaar sprak Charles zijn dank uit aan dokters en verpleegkundigen.