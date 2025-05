Koning Charles geschokt door aanrijding van menigte in Liverpool

De Britse koning Charles is “diep geschokt” door de gebeurtenissen in Liverpool. Dat schrijft hij mede namens koningin Camilla in een bericht dat dinsdag door het Britse hof is gedeeld op sociale media. In de Engelse stad reed maandag een auto in op een menigte. Er vielen geen doden, wel raakten tientallen mensen gewond.

“Het is werkelijk vreselijk om te zien hoe een vreugdevolle viering eindigt in zulke omstandigheden”, schrijft Charles in een bericht. “Tijdens deze hartverscheurende tijd voor de mensen van Liverpool weet ik dat de kracht van gemeenschap waar uw stad om bekendstaat een steun zal zijn voor hen die het nodig hebben.”

Koning Charles en koningin Camilla zijn op dit moment niet in het Verenigd Koninkrijk. Het echtpaar is voor een meerdaags bezoek in Canada.

De bestuurder van de auto in Liverpool werd na het incident gearresteerd. De verdachte is een 53-jarige Brit uit de regio. Het is niet duidelijk waarom hij op de menigte is ingereden.