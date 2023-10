Koning Charles geschokt door ‘barbaarse terreurdaden’ in Israël

De Britse koning Charles is “geschokt” door de huidige situatie in Israël. Dat heeft een woordvoerder van Buckingham Palace woensdag laten weten. De woordvoerder zei ook dat Charles de “barbaarse terreurdaden” in Israël veroordeelt.

“Zijne Majesteit maakt zich grote zorgen over de situatie en hij heeft gevraagd om actief op de hoogte gehouden te worden”, vervolgde de woordvoerder. Die voegde eraan toe dat Charles bidt voor “al degenen die lijden”.

Afgelopen weekend werd Israël aangevallen door Hamas, waarna Israël de Gazastrook uitvoerig heeft beschoten. Aan beide kanten zijn inmiddels meer dan duizend doden gevallen.