Koning Charles geschokt door treinramp in Spanje

De Britse koning Charles is geschokt door de treinramp van zondag in Spanje. Dat schreef de koning ook namens zijn vrouw Camilla in een boodschap op sociale media. Door het ongeval zijn zeker 41 mensen om het leven gekomen.

“Mijn vrouw en ik zijn geschokt en bedroefd door het vreselijke treinongeval in het zuiden van Spanje en de vele mensen die zijn omgekomen. We leven mee met iedereen die een geliefde heeft verloren en onze gedachten zijn bij degenen die gewond zijn geraakt door dit verschrikkelijke ongeval”, schreef koning Charles. Hij sprak ook zijn waardering uit voor de hulpdiensten die zich “onbaatzuchtig” inzetten om anderen te helpen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft na de botsing tussen twee hogesnelheidstreinen drie dagen van nationale rouw afgekondigd.