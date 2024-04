Koning Charles geschokt door ‘zinloze aanval’ Sydney

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn geschokt door de dodelijke mesaanval in Sydney zaterdag. In de Australische stad stak een man eerder op de dag zes mensen dood in een druk winkelcentrum. Het koningspaar liet via een verklaring weten te denken aan de nabestaanden van alle slachtoffers.

“Mijn vrouw en ik waren diep geschokt en ontzet toen we hoorden van het tragische steekincident in Bondi. Onze harten gaan uit naar de families en geliefden van degenen die zo wreed zijn gedood tijdens zo’n zinloze aanval”, staat in de verklaring die door Buckingham Palace werd gedeeld. De koning sprak ook zijn dank uit voor de hulpdiensten die in actie waren gekomen.

Koning Charles is sinds zijn aantreden als koning ook staatshoofd van Australië.