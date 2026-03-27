Koning Charles gooit plaquette bij onthulling op de grond

Koning Charles heeft vrijdag de lachers op zijn hand gekregen bij de onthulling van een plaquette tijdens een werkbezoek in Oxfordshire. De Britse vorst gooide het bord per ongeluk op de grond toen hij het doek eraf trok.

Volgens The Daily Express reageerde Charles in eerste instantie geschrokken maar moest hij daarna hard lachen, net als de overige aanwezigen.

Het is in Groot-Brittannië min of meer traditie voor royals om plaquettes te onthullen bij bezoeken in het land. Charles bezocht in Oxfordshire een ontwikkelaar van zonnepanelen.