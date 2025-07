Koning Charles haalt koninklijke trein uit dienst

De Britse koninklijke trein stopt met rijden. Koning Charles heeft opdracht gegeven de trein uit dienst te nemen, melden Britse media.

De koning en zijn familie reizen voortaan binnen het Verenigd Koninkrijk met gewone treinen, auto’s en twee nieuw geleasede helikopters die op duurzame brandstof vliegen. De koninklijke trein maakt de komende jaren nog een laatste rondreis door het land voordat de negen wagons in 2027 in een museum belanden.

Wijlen koningin Elizabeth was dol op de koninklijke trein, maar de laatste jaren werd deze nog maar zelden gebruikt. Charles gebruikte de trein in mei 2024 om naar het hoofdkantoor van Bentley in Crewe te reizen en daarna pas afgelopen februari weer voor een bezoek aan Rocester en Burton upon Trent.

Charles zou “dierbare herinneringen” hebben aan de koninklijke trein, met name aan de wagon die in de jaren tachtig speciaal voor hem werd gemaakt, maar heeft uiteindelijk besloten om er afstand van te doen. Zijn zoon en troonopvolger prins William is op de hoogte van het besluit en steunt het.