Koning Charles herdenkt Holocaustoverlevende Manfred Goldberg

Koning Charles heeft “diep bedroefd” gereageerd op het overlijden van Holocaustoverlevende Manfred Goldberg. Buckingham Palace heeft vrijdag een uitgebreid statement gepubliceerd namens het Britse koningspaar. Goldberg overleed eerder deze week op 95-jarige leeftijd.

“Het betekende voor mij meer dan ik ooit kan verwoorden dat ik een paar weken geleden afscheid heb kunnen nemen van een heel bijzonder mens, in wiens ogen het licht van ware verlossing en menselijkheid scheen”, zegt de Britse vorst. “Een blijvende herinnering voor onze generatie en voor generaties die nog geboren moeten worden.” Tot slot richt de koning zich tot de nabestaanden. “Het was een groot voorrecht en een grote vreugde om hem te hebben gekend en mijn gebeden gaan uit naar zijn dierbare familie en degenen die met hen rouwen.”

Goldberg, geboren in Duitsland, werd in de Tweede Wereldoorlog met zijn familie gedeporteerd naar een concentratiekamp in Letland en Polen. Na de bevrijding vestigde Goldberg zich in het Verenigd Koninkrijk, waar hij zich tot zijn overlijden inzette voor het herdenken van de Holocaust.

Het werk van Goldberg bleef niet onopgemerkt bij de Britse koninklijke familie. Charles onderscheidde hem in september met de Orde van het Britse Rijk (MBE). In 2017 had Goldberg een ontmoeting met William en Catherine tijdens hun bezoek aan het Poolse concentratiekamp waar hij in de oorlog verbleef.