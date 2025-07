Koning Charles herdenkt slachtoffers aanslagen 7 juli in Londen

Koning Charles stond maandag stil bij de aanslagen in Londen van 7 juli 2005. Het is precies twintig jaar geleden dat vier bomaanslagen werden gepleegd in het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad. “We herinneren de 52 onschuldige mensen die zijn gedood door zinloze kwade daden – en het voortdurende leed van hun geliefden – met diep verdriet”, schreef Charles in een verklaring.

In zijn boodschap wees de koning ook op het gevoel van eenheid dat ontstaat door dergelijke gebeurtenissen. “Hoewel de verschrikkingen nooit vergeten zullen worden, kunnen we steun halen uit hoe zulke gebeurtenissen de gemeenschap samenbrengen. Dit gevoel van eenheid heeft geholpen om Londen, en ons land, te helen.” De vorst riep op om samen te bouwen aan een samenleving waar mensen van alle geloven en achtergronden samen kunnen leven, met wederzijds respect en begrip en verenigd tegen “diegenen die ons willen verdelen”.

Bij de aanslagen door zelfmoordterroristen op 7 juli 2005 vielen 52 doden en raakten honderden mensen gewond. Maandag vinden in Londen verschillende herdenkingen plaats, waar leden van de koninklijke familie aanwezig bij zijn. Zo is onder meer prins Edward bij een herdenking in de St Paul’s Cathedral.