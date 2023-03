Koning Charles hoopt staatsbezoek aan Frankrijk snel in te halen

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla hopen hun uitgestelde staatsbezoek aan Frankrijk zo snel mogelijk in te halen. Dat laat Buckingham Palace weten in reactie op de afgelasting van het bezoek vanwege de onrustige situatie in het land waar wordt gedemonstreerd tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron.

Charles en Camilla zouden zondag voor drie dagen naar Frankrijk gaan voor hun eerste staatsbezoek. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.

De Britse vorst en zijn vrouw hebben volgende week ook nog een staatsbezoek aan Duitsland op de agenda staan. Dat gaat volgens bronnen van Buckingham Palace gewoon door.