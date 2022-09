Koning Charles houdt audiënties in Buckingham Palace

De Britse koning Charles houdt zondagmiddag een aantal audiënties in Buckingham Palace, die vooral te maken hebben met het Gemenebest. Zijn aankomst bij de koninklijke residentie in Londen kon rekenen op gejuich van het aanwezige publiek.

De vorst zwaaide vanuit de auto naar de mensen buiten het hek van Buckingham Palace. Hij spreekt de secretaris-generaal van het Gemenebest in de belangrijkste ontvangstkamer van het werkpaleis.

Na een half uur treft de koning in een grotere zaal de hoge commissarissen van het rijk, de vertegenwoordigers van landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Saillant is dat in dat gezelschap zich ook de vertegenwoordiger van Antigua en Barbuda bevindt, waarvan de premier juist heeft aangegeven een referendum over de vorming van een republiek na te streven.

Koning Charles ontmoet zondag ook nog de deken van Windsor. Dat gebeurt in dezelfde zaal als de ontmoeting met de secretaris-generaal van het Gemenebest.