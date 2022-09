Koning Charles houdt receptie voor religieuze leiders

Koning Charles houdt vrijdag een receptie voor religieuze leiders op Buckingham Palace. De vorst zal tijdens de bijeenkomst ook een korte toespraak houden. Welke leiders aanwezig zijn, is niet bekendgemaakt.

De koning is vrijdag eerst in Wales. In de hoofdstad Cardiff ontmoet hij vertegenwoordigers van liefdadigheidsorganisaties en religieuze leiders na een gesprek met de Welshe regeringsleider Mark Drakeford.

Na de receptie op Buckingham Palace houdt Charles een wake bij de kist van koningin Elizabeth in Westminster Hall. Dat doet hij samen met zijn zus Anne en broers Andrew en Edward.