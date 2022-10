Koning Charles houdt van geluid van staande klokken

In de aflevering van The Repair Shop, die woensdagavond bij de BBC wordt uitgezonden, verklapt koning Charles dat hij dol is op het tikkende geluid van staande klokken. De Britse krant The Independent meldt dat op basis van een korte preview van het programma waarin mensen hun familiestukken laten restaureren door experts.

Charles wil in het programma een keramiekwerk en een zogenoemde beugelklok, een kleiner soort uurwerk, laten repareren. Deze waren oorspronkelijk gemaakt voor het diamanten jubileum van koningin Victoria (1819-1901). Volgens de koning – die ten tijde van de opnames nog prins van Wales was omdat koningin Elizabeth nog leefde – was de klok omgevallen nadat iemand een raam had geopend.

“Ik houd gewoon van het geluid, dat getik-tak van klokken”, zegt Charles in het programma. “Maar ook als ze luiden, daarom ben ik zo dol op dit soort staande klokken. Ik vind het op een bepaalde manier vrij geruststellend, de klokken worden ook echt een speciaal onderdeel van het huis. Het kloppende hart, daarom betekenen ze zoveel voor mij.”

Volgens Charles komt zijn liefde voor klokken van zijn grootmoeder. “Zij had altijd enorm veel plezier in het proberen om de klokken in de eetkamer tegelijk te laten luiden”, vertelt hij. “Dat was erg leuk, want het zorgde ervoor dat iedereen even moest stoppen met praten.”