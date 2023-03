Koning Charles komt al decennia met ‘veel plezier’ in Duitsland

Koning Charles is vele malen in Duitsland geweest en heeft daar mooie herinneringen aan. De Britse vorst denkt met “veel plezier” terug aan al die reizen, zei hij woensdagavond in een toespraak tijdens een staatsbanket in Berlijn. De ceremonie werd gehouden op slot Bellevue, waar de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier woont. Charles en koningin-gemalin Camilla zijn tot en met vrijdag op staatsbezoek in Duitsland.

De koning begon zijn speech met een bedankje voor de “warme ontvangst” in het land. “Ik realiseerde me dat ik eigenlijk al meer dan veertig keer in Duitsland ben geweest. Dat laat natuurlijk zien hoe belangrijk onze relatie voor me is, maar ook, vrees ik, hoe oud ik ben”, grapte de 74-jarige vorst.

Charles blikte terug op wandelingen die hij met zijn vrouw in Duitsland heeft gemaakt en de worst en bier die ze er hebben genuttigd. Ook heeft de koning de afgelopen jaren veel geleerd over de “biologische en agro-ecologische landbouw”. Daar plukt hij nog steeds de vruchten van. “De aanzienlijke verbetering van mijn eigen boerderijen en grond dank ik aan de Duitse expertise.”

Steunbetuigingen

De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland betekent veel voor Charles en ook voor zijn moeder koningin Elizabeth, vertelde hij. “Ik wil u allen nogmaals bedanken voor de diep ontroerende steunbetuigingen en genegenheid die wij van zoveel mensen in Duitsland hebben ontvangen na het verdriet van haar overlijden vorig jaar. Dames en heren, uw vriendelijkheid betekende meer voor mijn familie en mijzelf dan ik kan uitdrukken.”

Charles sloot zijn toespraak af met de verwachting dat de band tussen de twee landen “nog sterker” zal worden. “Ik hoop met heel mijn hart dat mijn vrouw en ik lang genoeg zullen leven om terug te komen naar deze prachtige stad en te zien hoe onze boom is gegroeid”, zei hij doelend op de es die hij eerder op de dag had geplant.