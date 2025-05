Koning Charles kreeg uit Bahrein Rolls-Royce voor kroning

Koning Charles heeft een opvallend cadeau gekregen van zijn ambtsgenoot koning Hamad van Bahrein. De Britse vorst ontving ter ere van zijn kroning in 2023 een Rolls-Royce, staat op de geschenkenlijst die Buckingham Palace heeft vrijgegeven.

Het gaat om een Rolls-Royce Cullinan Series II. De auto is volgens The Telegraph toegevoegd aan de koninklijke vloot en is niet bedoeld voor persoonlijk gebruik. De auto, die zowel op benzine als op biobrandstof rijdt, is nog niet in het openbaar gezien.

De koningshuizen van Groot-Brittannië en Bahrein hebben een nauwe band. Charles bezocht het land in 2016 voor het laatst, toen hij nog prins van Wales was. In november bracht koning Hamad een bezoek aan Windsor.