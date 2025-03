Koning Charles krijgt opfriscursus reanimeren

Koning Charles heeft dinsdag zijn reanimatievaardigheden opgefrist. De 76-jarige Britse vorst werd tijdens een bezoek aan het Royal College of Nursing (RCN) aangespoord deel te nemen aan een reanimatieles.

Charles’ bezoek stond in het teken van een mijlpaal van het programma King’s Nursing Cadet van RCN, dat inmiddels al meer dan duizend mensen heeft geholpen met de eerste stappen richting een carrière in de zorg. De koning had een ontmoeting met een aantal mensen die het programma volgen of al hebben afgerond.

Toen het onderdeel reanimatie werd gedemonstreerd, werd hij aangemoedigd zelf mee te doen. Charles oefende onder toeziend oog van de verplegers in opleiding op een reanimatiepop.

Het Nursing Cadet-programma is bedoeld om jongeren op weg te helpen naar een carrière in de zorg. Sinds de lancering in 2019 hebben 1156 jongeren zich ervoor aangemeld. Charles overhandigde tijdens zijn bezoek een certificaat aan Harrison Rigby, de duizendste persoon die het programma volgde.