Koning Charles krijgt pot Nutella van Italiaanse premier

De Britse koning Charles kan thuis nog even nagenieten van zijn recente reis naar Italië. De monarch kreeg namelijk een bijzonder cadeau mee van de Italiaanse premier Giorgia Meloni: een grote pot Nutella.

Meloni had op de pot de naam ‘Carlo’ in goud laten drukken, de Italiaanse variant van de naam Charles, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Of Charles daadwerkelijk de chocoladehazelnootpasta op zijn brood zal smeren is nog maar de vraag. In Groot-Brittannië eten nog altijd veel mensen een traditioneel Engels ontbijt met spiegelei, spek, bonen en tomaat.