Koning Charles laat zich weer in openbaar zien

Koning Charles is zondag weer in het openbaar verschenen. De Britse vorst arriveerde samen met zijn echtgenote koningin Camilla per auto bij St George’s Chapel op Windsor Castle voor de paasdienst, is te zien op beelden van Britse media. Charles’ schoondochter prinses Catherine en haar man prins William zijn er zoals verwacht niet bij.

De 75-jarige Charles verschijnt sinds januari, toen bekend werd dat hij kanker heeft, zelden in het openbaar. Hij vermijdt momenteel grote groepen mensen, maar blijft wel werkzaam in het paleis. Volgens Britse media zullen Charles en Camilla tijdens de kerkdienst “op enige afstand” van de overige aanwezigen zitten om de gezondheid van de koning te beschermen.

Volgens de BBC is de aanwezigheid van Charles “een bemoedigend teken”. Zijn komst betekent echter niet dat dit het begin zal zijn van een terugkeer naar publieke optredens, maar eerder “een voorzichtige eerste stap”.

Vorige week maakte Catherine bekend dat bij haar eveneens kanker is vastgesteld. Zij ondergaat momenteel preventieve chemotherapie.