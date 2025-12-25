Koning Charles leidt familie naar kerstdienst

De Britse koninklijke familie is donderdag, op eerste kerstdag, traditiegetrouw lopend naar de kerk gegaan. Koning Charles leidde zijn familieleden langs talloze royaltyfans naar de St. Mary Magdalene Church in Sandringham.

Naast Charles liep koningin Camilla, gevolgd door zijn zus prinses Anne en haar echtgenoot Timothy Laurence. Ook aanwezig waren prins William en prinses Catherine en hun kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Het gezelschap zwaaide en glimlachte naar de mensen die in de rij stonden om een glimp van de royals op te vangen.

Grote afwezigen waren oud-prins Andrew en diens ex-vrouw Sarah Ferguson, die recent hun titels moesten inleveren. Ook vorig jaar waren de twee er al niet bij.

Hun dochters prinses Beatrice en prinses Eugenie liepen donderdag wel mee met hun echtgenoten. Sky News noemt het “betekenisvol” dat zij gewoon bij de familiegebeurtenis zijn. “De koninklijke familie heeft duidelijk gemaakt dat, ondanks wat er met hun vader, Andrew Mountbatten-Windsor, aan de hand is, ze de meisjes erg steunen”, aldus verslaggever Mollie Malone.