Koning Charles maakt kennis met nieuwe Canadese premier

De Britse koning Charles heeft maandag een ontmoeting gehad met de nieuwe Canadese premier Mark Carney. De twee spraken elkaar op Buckingham Palace in Londen.

Op foto’s die naar buiten zijn gebracht is te zien dat Carney en Charles, die ook koning van Canada is, elkaar de hand schudden. Carney is de opvolger van Justin Trudeau. Hij werd vrijdag beëdigd.

Koning Charles is sinds zijn troonsbestijging nog niet in Canada geweest. Hij wilde samen met koningin Camilla vorig voorjaar een bezoek brengen, maar die reis werd uitgesteld nadat bij hem kanker was vastgesteld.