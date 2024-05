Koning Charles neemt kijkje bij paardenshow

Koning Charles heeft vrijdag een verrassingsbezoek gebracht aan de Royal Windsor Horse Show op het terrein van Windsor Castle. Het is de tweede keer dat de koning een uitstapje buiten de deur maakt sinds hij zijn publieke taken eerder deze week hervatte.

Koningin Camilla was er vrijdag niet bij, maar Charles was niet de enige Britse royal die bij de paardenshow ging kijken. Op foto’s is te zien hoe Charles zijn nichtje Zara Tindall een knuffel geeft. De jaarlijkse Royal Windsor Horse Show was een van de favoriete uitstapjes van koningin Elizabeth. Zij was er bijna elk jaar bij.

De Britse monarch legde na zijn kankerdiagnose eerder dit jaar zijn werk tijdelijk neer. Dinsdag bracht hij zijn eerste werkbezoek sinds in februari bekend werd dat hij kanker heeft. Hij bezocht toen samen met Camilla een kankercentrum in Londen. Woensdag volgde nog een verplichting op Buckingham Palace. Toen werd de zogeheten Coronation Roll gepresenteerd aan Charles en Camilla. Dat is een handgeschreven document waarin de kroning van Charles vorig jaar mei wordt beschreven.

Vrijdag is dus het derde uitstapje van Charles in een week tijd. Volgens The Daily Express is de derde verplichting van Charles in een week een signaal dat het een stuk beter gaat met de gezondheid van de koning.