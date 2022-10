Koning Charles niet naar klimaattop Verenigde Naties

Koning Charles gaat in november niet naar de volgende klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Dat heeft Buckingham Palace bevestigd tegenover Britse media.

De afgelopen tijd werd er gespeculeerd dat de koning mogelijk naar de top, die dit keer in Egypte plaatsheeft, zou gaan. Zijn aanwezigheid zou dan Charles eerste buitenlandse reis worden sinds hij vorige maand koning werd.

De bevestiging dat Charles thuisblijft, komt nadat er eveneens berichten in Britse media verschenen dat premier Liz Truss hem zou hebben verteld dat hij juist niet zou moeten gaan. Paleisbronnen zeggen tegen Sky News dat dat onzin is en dat de beslissing in overleg is genomen. “Het idee dat de premier de koning orders geeft is belachelijk”, aldus de bron.

Koning Charles woonde in het verleden al diverse keren VN-klimaatconferenties bij. Bij de laatste, vorig jaar in Glasgow, hield hij ook een toespraak.