Koning Charles nodigde Strictly Come Dancing-ster uit voor banket

Voor het staatsbanket dinsdagavond op Buckingham Palace nodigde koning Charles onder anderen de Strictly Come Dancing-ster Johannes Radebe uit. De ballroom- en latindanser komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, het land waarvan president Cyril Ramaphosa eregast was tijdens het banket.

Radebe maakte zijn aanwezigheid zelf wereldkundig middels enkele berichten op Instagram. Op een van de bijgevoegde foto’s is hij te zien in een smoking, terwijl op een tweede foto zijn uitnodiging van het paleis te zien was. “De Lord Chamberlain heeft het bevel van Zijne Majesteit ontvangen om de heer Johannes Radebe uit te nodigen voor een staatsbanket in Buckingham Palace”, luidde de begeleidende tekst.