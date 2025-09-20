Koning Charles ontmoet oudste vrouw ter wereld

Koning Charles heeft deze week de oudste persoon ter wereld ontmoet. Het Britse hof deelde op sociale media een foto van de ontmoeting met Ethel Caterham, die afgelopen maand 116 jaar werd.

Het hof deelde ook een filmpje van een gesprek met Caterham, die zich de jonge Charles nog kon herinneren. “Alle meisjes waren verliefd op je”, zei Caterham tegen de koning.

Volgens het hof kreeg Caterham ook een persoonlijke verjaardagskaart van Charles. Dat is traditie voor alle Britse burgers of inwoners van Britse overzeese gebieden wanneer zij 100, 105 of ouder worden.