Koning Charles ontmoet verwant van favoriete pony van Elizabeth

Koning Charles heeft tijdens een bezoek aan een veemarkt in Lancashire een pony ontmoet die verwant is aan Emma, de bekende lievelingspony van zijn moeder Elizabeth. Dat schrijft The Independent. Voor de zwarte fellpony was tijdens de uitvaart van Elizabeth in 2022 een bijzondere rol weggelegd.

Fellpony Pearl is via vaderskant verwant aan Emma, vertelden fokkers Andrew en Michelle Thorpe. Het stel gaf de zwarte pony als huwelijkscadeau aan hun neef Ben Thorpe. “Ze is onderdeel van de familie, net als een hond”, vertelde Ben aan koning Charles.

De koning kreeg een rondleiding langs alle onderdelen van de veehandel in Clitheroe, een stad in het graafschap Lancashire. Hij hoorde hoe de boeren op deze markt toegang hebben tot onder meer financieel adviseurs en advocaten. Ook sprak de koning met mensen van Field Nurse, een organisatie die via inloopspreekuren op veemarkten medische zorg biedt aan mensen van het platteland.

Charles onthulde een plaquette ter herinnering aan zijn bezoek. “Ik verzeker u dat ik maar al te goed weet hoe belangrijk de plattelandssector en de landbouwsector zijn voor dit land”, zei hij daarbij tegen de aanwezigen.