Koning Charles ontvangt Britse opperrabbijn

De Britse opperrabbijn Ephraim Mirvis is donderdag op audiëntie gegaan bij koning Charles. De twee spraken elkaar op Buckingham Palace.

Het gesprek ging over manieren om “interreligieuze harmonie” in het Verenigd Koninkrijk te ondersteunen, schreef het Britse hof na afloop op sociale media. Ook spraken de koning en de rabbijn over hun hoop op vrede wereldwijd.

Mirvis had veel steun aan het gesprek. “In een tijd waarin Joden over de hele wereld rouwen na het onuitsprekelijke kwaad dat is gepleegd tegen geliefden in Israël, wil ik Zijne Majesteit koning Charles bedanken voor het persoonlijk uiten van zijn diepe bezorgdheid en voor zijn steun aan de Joodse gemeenschap,” schreef hij op X, voorheen Twitter. “Zijn woorden van troost en solidariteit geven ons kracht in deze donkere tijd.”