Koning Charles ontvangt premier Truss in Buckingham Palace

De Britse premier Liz Truss is volgens Britse media aangekomen bij Buckingham Palace, waar ze koning Charles III voor het eerst ontmoet in haar huidige rol. Het bezoek vindt plaats voordat de nieuwe koning om 19.00 uur (Nederlandse tijd) voor het eerst het Britse volk toespreekt in een opgenomen videoboodschap.

Donderdag had Truss al telefonisch gesproken met de koning. Vanaf komende dinsdag zal Truss wekelijks met Charles spreken over politieke zaken, meldt The Sun.

Het is niet de verwachting dat Truss vrijdag een toespraak zal geven, maar ze zal wel iets voorlezen tijdens de dienst die vrijdagavond gehouden wordt ter ere van de koningin. Truss zal ook telefoontjes aannemen van wereldleiders die hun medeleven met het Britse volk willen tonen.

Truss is pas vier dagen premier en werd dinsdag officieel aangesteld door koningin Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed.