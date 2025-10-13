Koning Charles ontvangt Steinmeier voor driedaags staatsbezoek

Koning Charles ontvangt de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier in december voor een driedaags staatsbezoek. Dat heeft Buckingham Palace maandagochtend bekendgemaakt.

Steinmeier en zijn echtgenote Elke Büdenbender verblijven van 3 tot en met 5 december in Engeland. Naar verluidt zijn ook William en Catherine, de prins en prinses van Wales, bij verschillende programmaonderdelen aanwezig.

In maart 2023 waren koning Charles en koningin Camilla op staatsbezoek in Duitsland. Twee maanden later woonden Steinmeier en zijn vrouw de kroning van Charles bij in Londen.

Volgend jaar brengt de Duitse bondspresident een staatsbezoek aan Nederland. Dat verklapte hij onlangs, toen koning Willem-Alexander een bezoek aan Münster bracht. “Meneer Bondspresident, dat was nog niet bekend. Maar het klopt, we hebben de bondspresident uitgenodigd. En we zijn ook heel blij dat u ja hebt gezegd”, reageerde de koning lachend.