Koning Charles ontvangt Zelensky op landgoed Sandringham

De Britse koning Charles heeft zondag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontmoet op zijn landgoed Sandringham. Volgens Britse royaltyverslaggevers duurde de ontmoeting iets minder dan een uur en werd Zelensky “hartelijk ontvangen”.

Een ontmoeting van Zelensky met de Amerikaanse president Donald Trump verliep eerder deze week een stuk minder hartelijk. Een gesprek tussen de twee presidenten in het Witte Huis liep uit op ruzie.

Het Britse hof deelde een foto van de ontvangst. Waar Charles en Zelensky over hebben gepraat, meldde het hof niet. Zelensky was eerder op de dag in Londen aanwezig bij een overleg met Europese leiders over Oekraïne. Hij kwam per helikopter aan bij Sandringham.