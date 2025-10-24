Koning Charles ontvangt Zelensky op Windsor Castle

Koning Charles heeft president Volodymyr Zelensky vrijdag ontvangen. De Oekraïense leider kreeg een koninklijk saluut en het volkslied van zijn land werd gespeeld toen hij aankwam bij Windsor Castle, meldt de BBC.

Het is de derde keer dit jaar dat de 76-jarige Charles Zelensky ontvangt. Eerder dit jaar ontmoette Zelensky de Britse koning in Sandringham na een top van Europese leiders die gericht was op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Ook kwam Zelensky in juni nog een keer lunchen op Windsor Castle op uitnodiging van Charles.

Zelensky gaat na het bezoek aan Windsor Castle naar Downing Street om premier Keir Starmer te ontmoeten. Daarna voegt hij zich bij Europese leiders in Londen om te bespreken hoe de druk op Rusland kan worden opgevoerd.