Koning Charles ontving duizenden beterschapswensen

Koning Charles heeft de afgelopen weken ongeveer 7000 brieven en kaarten ontvangen nadat hij bekendmaakte dat hij aan kanker lijdt. De Britse monarch kreeg postzakken vol met beterschapswensen, tekeningen en andere steunbetuigingen, heeft Buckingham Palace bekendgemaakt.

Op nieuwe foto’s en beelden is te zien hoe Charles zijn post doorneemt en er duidelijk van geniet. Ook valt te lezen hoe mensen over hun eigen ervaringen met kanker vertellen. “Kin omhoog, borst vooruit, blijf positief en laat je niet klein krijgen”, staat bijvoorbeeld in een van de brieven. En een kind geeft de koning mee om “nooit” op te geven en “moedig” te zijn.

Brievenschrijvers die hun adres hebben meegestuurd, krijgen een bedankbriefje toegestuurd.

Buckingham Palace maakte begin deze maand bekend dat bij Charles kanker is geconstateerd. Het hof heeft niet gezegd om wat voor kanker het gaat.