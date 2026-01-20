Koning Charles ontwerpt tuin voor Sandringham Flower Show

Bij de nieuwe RHS Sandringham Flower Show is dit jaar een tuin te zien die mede is ontworpen door koning Charles. De 77-jarige koning werkt samen met tuinontwerper Catherine MacDonald om een tuin te creëren “die zijn passie voor de tuinbouw viert” en “bezoekers en tuinders in het Verenigd Koninkrijk inspireert”, aldus de bloemenshow.

Het ontwerp zal veel van de favoriete planten van Charles bevatten. MacDonald noemde het een eer om met de koning samen te werken. “We bevinden ons nog in de beginfase, maar ik vind het proces inspirerend en kijk ernaar uit om enkele van de ideeën en meest geliefde planten van Zijne Majesteit op te nemen, zodat bezoekers ervan kunnen genieten.”

RHS Sandringham is de eerste show die wordt gehouden op een koninklijke residentie. Koning Charles en koningin Camilla zullen ook twee nieuwe prijzen uitreiken tijdens het evenement in juli.