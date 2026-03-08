Koning Charles prijst waarde van allianties op Commonwealth Day

Koning Charles prijst maandag op Commonwealth Day de waarde van traditionele allianties en vriendschappen tussen landen in een tijd van “toenemende druk van conflicten”. Dat meldt de BBC. De Britse koning deelt jaarlijks een boodschap op deze dag, die in het leven is geroepen om het Gemenebest van Naties te vieren. Charles staat aan het hoofd van dit samenwerkingsverband van 56 landen.

In zijn boodschap zal de koning, die zich al jaren inzet voor de bescherming van het milieu, ook reflecteren op de druk van “klimaatverandering en snelle transformatie”, schrijft de BBC. De Britse omroep had voorinzage in de tekst, die maandag in zijn geheel wordt gepubliceerd.

Ter gelegenheid van Commonwealth Day vindt traditioneel een dienst in Westminster Abbey plaats. De dienst wordt meestal bijgewoond door leden van het Britse koningshuis, politieke en religieuze leiders, en vertegenwoordigers van Gemenebestlanden.