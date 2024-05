Koning Charles raakte smaakvermogen kwijt

De Britse koning Charles heeft zijn smaakvermogen verloren. Verschillende Britse media schrijven dat Charles dat maandag tijdens een werkbezoek heeft gezegd. Eerder dit jaar werd kanker vastgesteld bij de koning, die momenteel nog voor zijn ziekte wordt behandeld.

De koning sprak maandag met een veteraan van het Britse leger, die ook leed aan kanker. De oud-militair zei tegen de koning dat hij zijn smaakvermogen afgelopen jaar is kwijtgeraakt door chemotherapie. Daarop antwoordde Charles dat hem dat ook is overkomen, schrijft onder meer The Independent.

De 75-jarige Charles legde na zijn kankerdiagnose tijdelijk zijn publieke taken neer. Eind april ging hij voor het eerst sinds zijn diagnose openbaar werd weer op werkbezoek. Toen ging de koning naar een kankerbehandelcentrum in Londen.