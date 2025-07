Koning Charles raapt afval op strand van Deal

Koning Charles heeft donderdagmiddag afval geraapt op het strand van Deal, in het zuidoosten van Engeland. De opruimactie was een initiatief van de lokale milieuorganisatie Deal With It.

Op sociale media is te zien dat veel mensen naar de kustplaats waren getrokken om een glimp van de Britse koning op te vangen. Charles liep met vrijwilligers van de organisatie over het strand en plukte een stukje afval met een vuilknijper op om dit vervolgens in een grote zak te stoppen. Ook kreeg hij een demonstratie van een reddingsboot die te water werd gelaten. Na afloop van de strandwandeling nam Charles afscheid van het toegestroomde publiek voordat hij weer vertrok.

Eerder op de dag had de Britse koning een bezoek gebracht aan Walmer Castle, waar hij onder meer restauratiewerkzaamheden bekeek. Charles ging ook langs bij de Queen Mother’s Garden. Deze tuin werd in 1997 opnieuw beplant vanwege de 95e verjaardag van Charles’ grootmoeder Elizabeth, die ook wel The Queen Mother werd genoemd. De koning ging in Deal ook naar een tuin, de Captain’s Garden. Hier sprak Charles onder anderen met vrijwilligers die de tuin onderhouden.