Koning Charles riddert David Beckham op Windsor Castle

Voormalig voetballer David Beckham is officieel geridderd door koning Charles tijdens een ceremonie op Windsor Castle, meldt Sky News. De 50-jarige Beckham ontving de onderscheiding voor zijn verdiensten op het gebied van sport en liefdadigheid. Zijn vrouw Victoria Beckham woonde de plechtigheid bij.

Beckham benadrukte hoe bijzonder de erkenning voor hem is. “Ik ben erg trots. Weet je, ik ben opgegroeid in een heel bescheiden omgeving in het oosten van Londen. Ik heb altijd al een professionele voetballer willen worden. En nu sta ik hier op Windsor Castle bij de belangrijkste monarchie ter wereld en krijg ik een ridderorde, veel beter wordt het niet”, aldus Beckham.

Tijdens dezelfde ceremonie werden ook romanschrijver Sir Kazuo Ishiguro en zangeres Dame Elaine Paige geridderd.