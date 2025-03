Koning Charles roept maandag op tot eenheid in ‘onzekere tijden’

Koning Charles roept maandag op Commonwealth Day op tot “eenheid in onzekere tijden”. Dat meldt de BBC zondag. De Britse koning deelt jaarlijks een boodschap op deze dag, die in het leven is geroepen om het Gemenebest van Naties te vieren. Charles staat aan het hoofd van dit samenwerkingsverband van tientallen landen.

Charles beklemtoont in zijn verhaal de waarde van samenwerking in de “geest van het bieden van steun en vriendschap”. BBC had voorinzage in de tekst, die maandag in zijn geheel wordt gepubliceerd. “In deze moeilijke tijden is het gemakkelijker om te geloven dat onze verschillen problemen zijn in plaats van een bron van sterkte en een kans om van elkaar te leren”, aldus Charles. “De kracht van het Gemenebest om mensen uit de hele wereld samen te brengen heeft niets aan kracht ingeboet.”

Het Verenigd Koninkrijk en diverse Gemenebestlanden proberen zich momenteel te verhouden tot het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. In Londen vond eind februari een Europese veiligheidstop plaats. Charles ontving toen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De Britse premier Keir Starmer nodigde Trump onlangs uit voor een bezoek aan Charles. Ondertussen kampt Canada, een van de grootste landen van de Commonwealth, met toenemende spanningen vanwege de dreigende handelsoorlog met de VS.

Het Gemenebest bestaat uit 56 landen. De meeste hebben een geschiedenis met het Verenigd Koninkrijk als kolonie of mandaatgebied, maar ook onder meer Mozambique en Rwanda zitten in het Gemenebest van Naties, zonder dat zij ooit een Britse kolonie zijn geweest. Ter gelegenheid van Commonwealth Day vindt traditioneel ook een dienst in Westminster Abbey plaats.