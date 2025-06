Koning Charles schudt hand van kartonnen aap

Koning Charles heeft woensdag in Lancaster House handen geschud met een bijzondere gast. De Britse koning ontmoette daar een levensgrote kartonnen pop van een aap van THE HERDS, een initiatief dat bewustzijn wil creëren van klimaatverandering.

De ontmoeting vond plaats tijdens de receptie Nature and Finance, waar onder meer werd gesproken over innovatieve manieren om te investeren in natuurbehoud en -herstel. THE HERDS reist met een groep kartonnen poppen vanuit Congo de wereld over op weg naar de Poolcirkel. Op beelden van het Britse hof is te zien hoe de aap, samen met twee andere dieren, van de trap in Lancaster House wordt gedragen. De poppenspelers steken de arm van de aap uit richting de koning, die de hand vervolgens vastpakt en even schudt.

Tijdens de receptie sprak Charles onder meer ook met de Braziliaanse minister van Milieu, Marina Silva. Dit jaar vindt de COP30, de internationale top over klimaatverandering, plaats in Brazilië in de stad Belém.