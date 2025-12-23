Koning Charles snoeit graag in eigen tuin met snoeischaar

Koning Charles vertelt dat hij vaak met zijn favoriete tuingereedschap, een snoeischaar, te vinden is in zijn tuin. “Ik knip af en toe stukjes van mijn vingers af”, vertelde hij grappend in gesprek met BBC-presentatrice Martha Kearney in het Radio 4-programma This Natural Life, dat werd opgenomen voor een kerstspecial.

Het gesprek vond plaats tijdens een wandeling over het terrein van Dumfries House, het Schotse landgoed van de koning. Charles sprak ook over het ontstaan van zijn liefde voor de natuur, die volgens hem teruggaat tot zijn betovergrootmoeder, koningin Alexandra. “Ik heb enkele zeer bijzondere herinneringen aan koningin Alexandra’s prachtige kleine buxustuin op Sandringham. Dat fascineerde me enorm als klein kind, en sindsdien heb ik een passie voor buxus. Heel bijzonder”, vertelt de 77-jarige koning.

Koning Charles zet zich in voor een beter milieu. Het landgoed Dumfries House dient sinds 2007 als het hoofdkantoor van de liefdadigheidsinstelling The King’s Foundation. De stichting werd in 1990 opgericht, toen Charles nog de Prins van Wales was.