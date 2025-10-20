Koning Charles spreekt met Cate Blanchett over redden van zaden

Koning Charles en actrice Cate Blanchett vinden het bewaren van zaden om plantensoorten te redden “ongelofelijk belangrijk”. De twee spraken elkaar in de Kew-podcast Unearthed: The Need for Seeds. Die werd opgenomen in de privétuinen van Windsor Castle, voor het 25-jarig bestaan van de Millennium Seed Bank.

De zaadbank, onderdeel van de botanische tuinen van Kew, bewaart meer dan 2,5 miljard zaden van 40.000 verschillende wilde plantensoorten. Charles opende de zaadbank in 2000 toen hij nog prins van Wales was en is actief betrokken bij de organisatie.

“Met de vernietiging van regenwouden en het uitsterven van talloze plantensoorten, die zeer waarschijnlijk opmerkelijke eigenschappen hebben, gaan waardevolle bronnen verloren”, vertelde hij. “Ik voelde gewoon aan dat het cruciaal was om altijd de balans te bewaren. Je zou de zaden later nog wel eens nodig kunnen hebben”, aldus de koning.

De Australische Blanchett raakte betrokken bij het project toen ze er toevallig op stuitte. “Ik was letterlijk met stomheid geslagen door het werk dat hier wordt gedaan en ik wilde alles doen om hierbij betrokken te zijn. Ik vond het zo inspirerend”, aldus Blanchett.