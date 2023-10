Koning Charles staat in Kenia stil bij ‘pijnlijke geschiedenis’

De Britse koning Charles heeft tijdens een toespraak bij het staatsbanket in Kenia stilgestaan bij de ‘pijnlijke momenten’ in de relatie tussen Kenia en het Verenigd Koninkrijk. De koning sprak over “weerzinwekkende” daden tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in het land, maar volledige excuses bleven uit.

“De wandaden uit het verleden zijn de oorzaak van het grootste verdriet en de diepste spijt”, zei Charles onder meer. “Er zijn weerzinwekkende en niet te rechtvaardigen gewelddaden gepleegd tegen Kenianen, terwijl zij streden voor onafhankelijkheid en soevereiniteit. En daarvoor is geen excuus”. Kenia werd in 1963 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.

De koning zei verder dat hij het belangrijk vindt om de misstanden beter te begrijpen, en dat hij mensen ontmoet van de gemeenschappen die zwaar getroffen zijn. “Niets van dit alles kan het verleden veranderen, maar door onze geschiedenis eerlijk en open te benaderen, kunnen we misschien de kracht van onze vriendschap vandaag de dag demonstreren. Door dat te doen, hoop ik dat we de komende jaren een steeds nauwere band kunnen blijven opbouwen.”

Speciale betekenis

In de speech, deels gesproken in de Afrikaanse taal Swahili, stond Charles ook stil bij de speciale betekenis die Kenia heeft voor zijn familie. “Het is welbekend dat mijn moeder dol was op Kenia en de Keniaanse bevolking. Zij kwam hier in 1952 als prinses, maar verliet het land als koningin”. Elizabeth was in dat jaar in het land toen zij hoorde dat haar vader koning George was overleden, en zij dus koningin was geworden.

Het bezoek van Charles is het eerste aan een Gemenebestland sinds hij vorig jaar koning werd. Het vierdaagse staatsbezoek duurt nog tot en met vrijdag.