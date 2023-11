Koning Charles staat in Londen stil bij Kristallnacht

De Britse koning Charles heeft donderdag de Kristallnacht herdacht, die precies 85 jaar geleden plaatsvond. Tijdens de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland door de nazi’s duizenden synagogen en winkels van Joden aangevallen.

Charles bezocht in de middag de Centrale Synagoge in Londen. Daar ontmoette de vorst mensen die als kinderen tijdens het zogeheten Kindertransport zijn gevlucht voor de nazi’s. Bij het Kindertransport werden duizenden joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog uit nazi-Duitsland gered. Het grootste deel van de kinderen werd opgevangen in Groot-Brittannië.

Volgens Britse media had Charles mooie woorden over voor de vluchtelingen, van wie de meesten nu ouder dan 80 of 90 jaar zijn. “Het is ongelooflijk hoe jullie dit allemaal hebben kunnen doorstaan. Jullie maken me erg trots”, zei hij tijdens het bezoek.

Rabbijn Ephraim Mirvis dankte Charles tijdens het bezoek voor zijn steun. “Op dit moment zijn delen van onze wereld kapot”, zei de rabbijn. “Er is haat, er is conflict en er woedt een tragische oorlog in Israël. “Onze wereld heeft dringend behoefte aan uitmuntende voorbeelden van chesed – liefdevolle vriendelijkheid – en dit is precies wat Onze Majesteit de Koning is.”